Si cerca una difficile mediazione sul ddl Zan. Renzi e Salvini invitano al dialogo (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche Forza Italia dice no alla prova muscolare, ma Pd e Leu non vedono di buon occhiola 'liasion' tra i due Matteo e confidano nei numeri in aula Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche Forza Italia dice no alla prova muscolare, ma Pd e Leu non vedono di buon occhiola 'liasion' tra i due Matteo e confidano nei numeri in aula

Advertising

lucianonobili : È in corso una campagna di bugie e insulti contro @ItaliaViva. Perché c’è chi preferisce sventolare una bandierina… - enpaonlus : Il cane Furia, senza coda per lo choc della morte del proprietario, adesso cerca una casa per sempre… - Mikys___ : RT @BITCHYFit: mi RIFIUTO categoricamente di fare un articolo su quanto detto da #povia sul ddl zan, chi è nessuno e cerca attenzioni denig… - Lucia07129120 : RT @Luca_15_5: CANILE DI FROSINONE ??PINOLA??12 KG 4 ANNI,FRESCA DI ABBANDONO BUONISSIMA MA PICCOLA E TERRORIZZATA DAL CANILE?? SI CERCA UNA… - bellissima2021 : RT @AppetsIT: ROCKET cerca una famiglia che lo ami -