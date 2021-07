Premio Strega 2021 | vince Emanuele Trevi

(Di giovedì 8 luglio 2021)è il vincitore della LXXV edizione delcon 187 voti per ‘Due vite’ (Neri Pozza), rispettando così le previsioni della vigilia che lo davano come favorito. Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio con ‘Borgo Sud’ (Einaudi), 135 voti, e al terzo Edith Bruck con ‘Il pane perduto’ (La nave di Teseo), 123 voti. Al quarto posto Giulia Caminito con ‘L’acqua del lago non è mai dolce’ (Bompiani), 78 voti, e al quinto Andrea Bajani con ‘Il libro delle case’ (Feltrinelli), 66 voti. Ilè stato consegnato da Giuseppe D’Avino, presidente diAlberti ...

La comica e conduttrice Geppi Cucciari conduce questa sera 8 luglio il2021 . La 75° edizione del più importanteletterario italiano è in onda su Rai3 dalle 23 . Dove e quando è ...Geppi Cucciari è la conduttrice scelta per la finale della settantacinquesima edizione del, il più famosoletterario italiano vinto per la prima volta nel 1947 da Ennio Flaiano. Da lì in poi è stato un crescendo di successi, con decine di autori che si sono affermati ...L'edizione del 2021 conclusa con il favorito sul podio. Geppi Cucciari conduce con spigliatezza ma contenendosi sulle battute. Edith Bruck: è importante raccontare la Shoah. La classifica ...Emanuele Trevi ha vinto il Premio Strega 2021 con 187 voti per `Due vite´ (Neri Pozza). Seconda Donatella Di Pietrantonio con `Borgo Sud´ (Einaudi) con 135 voti. `Il pane perduto´ di Edith Bruck, pubb ...