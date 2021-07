Omofobia: Malpezzi, 'visto voto Lega a Europarlamento non vogliono ddl Zan' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Gli europarlamentari della Lega e di Fdi hanno votato contro la risoluzione che condanna la legge ungherese anti-Lgbtq. Davvero qualcuno crede che vogliano approvare una legge contro i crimini d'odio? La Lega non ha nessuna intenzione di estendere tutele e diritti Ddl Zan”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Gli europarlamentari dellae di Fdi hanno votato contro la risoluzione che condanna la legge ungherese anti-Lgbtq. Davvero qualcuno crede che vogliano approvare una legge contro i crimini d'odio? Lanon ha nessuna intenzione di estendere tutele e diritti Ddl Zan”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona

