Napoli, Spalletti si presenta: Insigne e tanti nodi da sciogliere (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti parlerà oggi in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Napoli si presenta ai tifosi. Al suo arrivo al Konami Center di Castel Volturno qualche giorno fa, il tecnico ha detto solo qualche parola, ma niente di più. Tutto rimandato alla presentazione ufficiale di Spalletti che si terrà alle ore 15 sempre al Konami Center. Le parole di Spalletti faranno seguito alla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che aveva gettato sconforto nei tifosi azzurri. In quella circostanza che si è parlato quasi esclusivamente di ridimensionamento (chiamato ad arte nuove dimensione ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucianoparlerà oggi in conferenza stampa. Il nuovo allenatore delsiai tifosi. Al suo arrivo al Konami Center di Castel Volturno qualche giorno fa, il tecnico ha detto solo qualche parola, ma niente di più. Tutto rimandato allazione ufficiale diche si terrà alle ore 15 sempre al Konami Center. Le parole difaranno seguito alla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che aveva gettato sconforto nei tifosi azzurri. In quella circostanza che si è parlato quasi esclusivamente di ridimensionamento (chiamato ad arte nuove dimensione ...

Napoli, Spalletti si presenta: Insigne e tanti nodi da sciogliere Luciano Spalletti parla in conferenza stampa al Konami Center alle ore 15, il tecnico del Napoli deve riportare entusiasmo e la Champions.

