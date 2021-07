LIVE – Pliskova-Sabalenka | semifinale Wimbledon 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ile latestuale dell’incontro tra Karolinae Aryna, valevole per le semifinali di. Saranno due delle giocatrici con il miglior servizio nel circuito Wta a contendersi un posto in finale. Inarrestabile finora, che ha vinto tutti e dieci i set disputati ed è apparsa in gran spolvero. Ottime indicazioni anche da, capace di sbarazzarsi dell’ostica Jabeur ai quarti. La bielorussa, inoltre, in caso di vittoria supererebbe Naomi Osaka, ritoccando ulteriormente il best ranking. ...

Questa la programmazione: giovedì 8 luglio -alle ore 11.00: Kr.c. Zidansek a seguire: Niemeier c. Korpatsch a seguire: Zaja c. Ruse non prima delle ore 16.30: Petkovic c. Putintseva