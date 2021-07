'La sicurezza è a rischio': i sindacati di polizia manifestano davanti alla Prefettura (Di giovedì 8 luglio 2021) I sindacati di polizia, Siulp, Sap, Siap, Fsp e Silp, manifesteranno martedì alle 12 davanti alla Prefettura per 'sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica in merito agli organici del tutto ... Leggi su forlitoday (Di giovedì 8 luglio 2021) Idi, Siulp, Sap, Siap, Fsp e Silp, manifesteranno martedì alle 12per 'sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica in merito agli organici del tutto ...

Advertising

FAST_Abruzzo : RT @FASTConfsalsg: #Margiotta - @Confsalnet : la prima ondata pandemica ci ha preso alla sprovvista, la seconda ondata è stata ancora peggi… - Michovska1 : RT @AlanElettronico: Forse perché non è che sia appetibile una vita semischiavile a 1200 euro se va bene col rischio di perdere un arto o l… - kimilfung : RT @AlanElettronico: Forse perché non è che sia appetibile una vita semischiavile a 1200 euro se va bene col rischio di perdere un arto o l… - infoitinterno : **Covid: Salvini, 'mettere in sicurezza fasce a rischio ma no inseguire siringhe alla mano'** - TV7Benevento : **Covid: Salvini, 'mettere in sicurezza fasce a rischio ma no inseguire siringhe alla mano'**... -