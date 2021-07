La brutale aggressione dei “tifosi” al rider di Cagliari | VIDEO (Di giovedì 8 luglio 2021) Il VIDEO del rider a Cagliari aggredito durante i festeggiamenti per la vittoria di Italia-Spagna è diventato virale. Alessandro Ghiani è un cinquantunenne che la sera della semifinale degli Europei era impegnato nell’effettuare una consegna quando un gruppo di ragazzini lo ha aggredito e colpito, più volte. L’Unione Sarda è riuscita a raccogliere direttamente le sue parole. L’uomo ha raccontato che i suoi aggressori non lo hanno colpito sul volto, ma “solo” sul casco. Fino a quel momento credeva di potersi riuscire a divincolare, fin quando uno dei giovani aggressori non ha colpito la ruota del suo motorino costringendolo ad una rovinosa ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildelaggredito durante i festeggiamenti per la vittoria di Italia-Spagna è diventato virale. Alessandro Ghiani è un cinquantunenne che la sera della semifinale degli Europei era impegnato nell’effettuare una consegna quando un gruppo di ragazzini lo ha aggredito e colpito, più volte. L’Unione Sarda è riuscita a raccogliere direttamente le sue parole. L’uomo ha raccontato che i suoi aggressori non lo hanno colpito sul volto, ma “solo” sul casco. Fino a quel momento credeva di potersi riuscire a divincolare, fin quando uno dei giovani aggressori non ha colpito la ruota del suo motorino costringendolo ad una rovinosa ...

