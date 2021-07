Gwyneth Paltrow sceglie l’Italia per la sua vacanza d’amore (Di giovedì 8 luglio 2021) Gwyneth Paltrow non può fare a meno dell’Italia, infatti ha scelto Firenze per trascorrere una vacanza d’amore con il marito, il produttore Brad Falchuk. Insieme hanno ammirato le bellezze della città e il buon cibo, come l’attrice ha ben documentato su Instagram. Gwyneth Paltrow non rinuncia mai a trascorrere giorni stupendi in Italia. L’attrice e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 luglio 2021)non può fare a meno del, infatti ha scelto Firenze per trascorrere unacon il marito, il produttore Brad Falchuk. Insieme hanno ammirato le bellezze della città e il buon cibo, come l’attrice ha ben documentato su Instagram.non rinuncia mai a trascorrere giorni stupendi in Italia. L’attrice e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

