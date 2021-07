(Di giovedì 8 luglio 2021) Gli agenti della Polizia ferroviaria, in serviziostazione diS. M. Novella, hanno denunciato in stato di libertà undi 16 anni, di nazionalità marocchina, per detenzione ai fini didi sostanzeL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: Polfer denunciano minore marocchino per spaccio stupefacenti e lo riaffidano alla madre -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Polfer

- Passeggiava all'interno della galleria commerciale di Santa Maria Novella quando è stato ... Era in compagnia di altri amici quando è stato fermato dallache ha chiesto i documenti ma ..., gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimentohanno arrestato per furto aggravato un cittadino tunisino di 32 anni, senza fissa dimora. L'uomo, già noto alle Forze ...Denunciato di recente dalla squadra volante della questura di Pisa, per un furto messo a segno in città, oggi (7 luglio) la Polfer lo ha rintracciato e messo a disposizione dell’ ufficio immigrazione.Un nuovo appuntamento della rassegna “Letture nel Borgo”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...