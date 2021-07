Eurovision 2022: Cattelan – Ferragni sarebbe la coppia in pole position per la conduzione (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi condurrà l’Eurovision Song Contest del prossimo anno? A rispondere a questa domanda è stato il settimanale Oggi che ha spoilerato la coppia in pole position per la conduzione: Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni. “Si mormora che la coppia di conduttori che metterebbe d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini sia quella formata proprio da Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan”. La conduzione dell’Eurovision Song Contest non è per tutti, dato che la kermesse canora è un format ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi condurrà l’Song Contest del prossimo anno? A rispondere a questa domanda è stato il settimanale Oggi che ha spoilerato lainper la: Alessandroe Chiara. “Si mormora che ladi conduttori che metterebbe d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini sia quella formata proprio da Chiarae Alessandro”. Ladell’Song Contest non è per tutti, dato che la kermesse canora è un format ...

Advertising

Raiofficialnews : ?Da oggi, #7luglio, fino a lunedì #12luglio, possono manifestare il proprio interesse le città che aspirino a ospit… - EurovisionRai : Quale città ospiterà #Eurovision Song Contest 2022? ???? #ESC2022 #ESCita @Eurovision - SkyTG24 : Eurovision Song Contest 2022 in Italia: aperte le candidature per le città - StraNotizie : Eurovision 2022: Cattelan – Ferragni sarebbe la coppia in pole position per la conduzione - lekh27 : RT @LaStampa: Eurovision 2022, rumors su Cattelan e Ferragni conduttori. Aperte le iscrizioni per ospitare la gara -