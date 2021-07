Ddl Zan, la garante per l’infanzia dell’Umbria: “Poligamia e incesto non saranno più tabù” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Nel decreto Zan il concetto di identità diventerà qualcosa che il cittadino può decidere arbitrariamente secondo la percezione del momento” così la garante per l’infanzia dell’Umbria Maria Rita Castellani in una nota di commento al testo di legge che sarà votato il 13 luglio in Senato. Secondo Castellani, considerata vicina al senatore leghista Simone Pillon, il Ddl aprirebbe la strada a scenari inediti e caotici in cui ognuno potrà legarsi a chi vuole e decidere in base al momento chi essere, derogando alle leggi dello stato e mettendo in discussione l’educazione e il concetto di famiglia. “Ogni desiderio sarà considerato un bisogno”, ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021) “Nel decreto Zan il concetto di identità diventerà qualcosa che il cittadino può decidere arbitrariamente secondo la percezione del momento” così laperMaria Rita Castellani in una nota di commento al testo di legge che sarà votato il 13 luglio in Senato. Secondo Castellani, considerata vicina al senatore leghista Simone Pillon, il Ddl aprirebbe la strada a scenari inediti e caotici in cui ognuno potrà legarsi a chi vuole e decidere in base al momento chi essere, derogando alle leggi dello stato e mettendo in discussione l’educazione e il concetto di famiglia. “Ogni desiderio sarà considerato un bisogno”, ...

ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - Freedom03661447 : RT @Radfem_Italia: Ribadiamo le nostre proposte, le stesse da sempre: • no all’identità di genere • no al termine “sesso” nel senso di lott… - EriTheWeird : RT @VagnoliC: Comunque volevo dire alla garante per l’infanzia della regione Umbria che io il sesso con le cose lo faccio da molto prima de… -