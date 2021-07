Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan condurranno l’Eurovision? L’indiscrezione

(Di giovedì 8 luglio 2021) È l’influencer per eccellenza. Antesignana di una tendenza che sta condizionano questo secolo; l’abbiamo vista diventare un volto della moda, in qualità di modella e imprenditrice, è entrata nel consiglio d’amministrazione di Tod’s e fa la mamma a tempo pieno: ma siamo pronti a vedereanche in veste di conduttrice? E siamo sicuri … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - marcodimaio : Chiara #Ferragni, rivolgendosi ai suoi 24 milioni di followers con un generico e qualunquista “che schifo che fate… - FloraPiachica : RT @segreteria_MZ: @FloraPiachica Si ma pure per le morte di cazzo che si atteggiano a Chiara Ferragni e sono meno daammerda. - segreteria_MZ : @FloraPiachica Si ma pure per le morte di cazzo che si atteggiano a Chiara Ferragni e sono meno daammerda. -

In questi ultimi giorni, i Ferragnez sono attivi più che mai sui temi d'attualità.che critica Renzi sul Ddl Zan, Renzi che le risponde dandole della qualunquista, Fedez che ...no, non ...Il Candidato sindaco del centro destra Enrico Michetti, intervistato da Leggo, risponde alle critiche mosse daai politici. 'Ha torto' dice il candidato sindaco.Salvatore Dama per "Libero quotidiano" fedez contro matteo renzi 1 I "Ferragnez" non mollano il polpaccio di Renzi. Dopo Chiara, che aveva dato dello "schifoso" a Matteo per aver ipotizzato un comprom ...CREMONA - Chiara Ferragni ha liquidato tutti i soci delle società del suo gruppo, riacquistando le loro quote e restando la sola azionista. L'influencer non ha guardato in faccia nemmeno la sorella Va ...