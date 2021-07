Benvenuti a casa mia: cosa sapere sulla commedia in onda su Raitre (Di giovedì 8 luglio 2021) ore 21.20 “Benvenuti a casa mia” è una commedia divertente ed ironica che andrà in onda questa sera su Rai 3 alle ore 21.20. Il tema trattato è straordinariamente attuale perché si parla di tolleranza ed integrazione, letti analizzati e sviluppati con ironia che danno vita ad una pellicola assolutamente gradevole, da gustare comodamente seduti sul divano del proprio salone. 90 minuti di cinema leggero, perfetto per una serata estiva. Ti potrebbe interessare>>> Lutto nel cinema: Robert Downey Sr è morto a 85 anni La trama del film Screenshot Benvenuti a casa ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021) ore 21.20 “mia” è unadivertente ed ironica che andrà inquesta sera su Rai 3 alle ore 21.20. Il tema trattato è straordinariamente attuale perché si parla di tolleranza ed integrazione, letti analizzati e sviluppati con ironia che danno vita ad una pellicola assolutamente gradevole, da gustare comodamente seduti sul divano del proprio salone. 90 minuti di cinema leggero, perfetto per una serata estiva. Ti potrebbe interessare>>> Lutto nel cinema: Robert Downey Sr è morto a 85 anni La trama del film Screenshot...

Advertising

LaOooim : RT @_VictoriaAlsina: Gli italiani sono sempre i benvenuti in Catalogna, per i nostri solidi legami storici, culturali e sentimentali. Sono… - EsteponariLlop : RT @_VictoriaAlsina: Gli italiani sono sempre i benvenuti in Catalogna, per i nostri solidi legami storici, culturali e sentimentali. Sono… - AugustOrri : RT @_VictoriaAlsina: Gli italiani sono sempre i benvenuti in Catalogna, per i nostri solidi legami storici, culturali e sentimentali. Sono… - tsunamilluis : RT @_VictoriaAlsina: Gli italiani sono sempre i benvenuti in Catalogna, per i nostri solidi legami storici, culturali e sentimentali. Sono… - Marco61478392 : RT @zaiapresidente: ?? Benvenuti in Veneto ai ragazzi speciali de 'Le Nuvole teatroterapia ODV', che con la presidente Isabella Berardo sono… -