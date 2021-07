Ascolti TV 7 luglio, Il Paradiso delle Signore risale nel DayTime (Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata interessante per Rai e Mediaset in termini di Ascolti tv. Nella serata di ieri 7 luglio, su Rai 1 9.881.000 di persone hanno assistito alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca con in palio le chiavi d'accesso per la finale di Euro 2020 contro l'Italia. Rai 1 ha intascato uno share 46.6%. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso un nuovo appuntamento con la serie spagnola Grand Hotel - Intrighi e Passioni capace di attirare davanti agli schermi ben 1.31 milioni di appassionati e guadagnare uno share del 7%. Per rivedere la puntata in questione basta recarsi sul portale web di MediasetPlay. Ascolti TV ieri 7 ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 luglio 2021) Giornata interessante per Rai e Mediaset in termini ditv. Nella serata di ieri 7, su Rai 1 9.881.000 di persone hanno assistito alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca con in palio le chiavi d'accesso per la finale di Euro 2020 contro l'Italia. Rai 1 ha intascato uno share 46.6%. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso un nuovo appuntamento con la serie spagnola Grand Hotel - Intrighi e Passioni capace di attirare davanti agli schermi ben 1.31 milioni di appassionati e guadagnare uno share del 7%. Per rivedere la puntata in questione basta recarsi sul portale web di MediasetPlay.TV ieri 7 ...

