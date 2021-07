(Di giovedì 8 luglio 2021) E’ salito sul tetto della propria abitazione con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto, intenzionato a mettere la parola fine alla sua vita. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Latina, a Santi Cosma e Damiano, dove undel luogo, sottoposto agli arresti, hato il. Fortunatamente, il folle gesto è stato interrotto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che sono arrivati sul posto allertati da un familiare del malintenzionato. L’uomo, successivamente, è stato sottoposto alle cure del personale sanitario dell’Ospedale di Formia. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Ai domiciliari sale sul letto e tenta il suicidio: 55enne salvato in extremis - giangio87 : @ohitsgio_ Dovrebbe stare ai domiciliari visto che millantare titoli è un reato penale, ma vedo che questa sedicent… -

Ultime Notizie dalla rete : domiciliari sale

Il Secolo XIX

... qualche giorno dopo le violenze, il 10 aprile fu infatti scarcerato e posto aia ... Le immagini ritraggono Salvatore mentrele scale, ovvero mentre fa il percorso a ritroso, ma ad ...... è stata fermata dalla polizia e messa agli arrestiin attesa del processo che si è ... pena chea cinque anni se l'atto è commesso in pubblico 'con mezzi elettronici inclusi'. La prima ...Risale la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 1.394, dato piu' alto dal 12 giugno scorso, contro i 1.010 casi di ieri. Con ...Registrato nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi dal 12 giugno. Ancora in calo i ricoveri ordinari, con le terapie intensive ferme a 180 con otto ingressi del giorno ...