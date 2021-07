Vanity Fair di questa settimana raddoppia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una copertina firmata dall’artista Maurizio Cattelan con protagoniste Bebe Vio e Federica Pellegrini, e un’edizione speciale digitale dedicata a Raffaella Carrà “«Non puoi farlo», «il tuo corpo non te lo permette»: sono frasi che ho sentito molte volte, ma non mi sono mai demoralizzata”, dice Bebe Vio, “sono stata abituata a trasformare la paura in qualcosa di positivo, a mutarla in rabbia e voglia di cancellare gli scetticismi”. Aggiunge Federica Pellegrini: “Ho fatto quello che ho fatto, a partire dai sacrifici, perché affrontarli mi piaceva”. Simbolo di forza, determinazione e successo sportivo, Bebe Vio e Federica Pellegrini sono le protagoniste della nuova copertina di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una copertina firmata dall’artista Maurizio Cattelan con protagoniste Bebe Vio e Federica Pellegrini, e un’edizione speciale digitale dedicata a Raffaella Carrà “«Non puoi farlo», «il tuo corpo non te lo permette»: sono frasi che ho sentito molte volte, ma non mi sono mai demoralizzata”, dice Bebe Vio, “sono stata abituata a trasformare la paura in qualcosa di positivo, a mutarla in rabbia e voglia di cancellare gli scetticismi”. Aggiunge Federica Pellegrini: “Ho fatto quello che ho fatto, a partire dai sacrifici, perché affrontarli mi piaceva”. Simbolo di forza, determinazione e successo sportivo, Bebe Vio e Federica Pellegrini sono le protagoniste della nuova copertina di ...

Vanity Fair dedica un edizione digitale speciale al mito di Raffaella Carrà Vanity Fair Italia Fede e Bebe, forza! Sognano e combattono da sempre, tra vasche e stoccate: ecco perché Federica Pellegrini & Bebe Vio sono un simbolo. E mentre vanno alle Olimpiadi, raccontano ciò che hanno imparato per arrivare fino a ...

