Tommaso Zorzi, il primo incontro con Stanzani: lo zampino della De Filippi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra gli ultimi gossip estivi, ad attirare l’attenzione è la love-story tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Fin dalle loro prime IG Stories insieme, il popolo dei social non ha potuto fare a meno di notare il feeling tra i due. Dopo tanto discutere, il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha deciso di ufficializzare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra gli ultimi gossip estivi, ad attirare l’attenzione è la love-story tra. Fin dalle loro prime IG Stories insieme, il popolo dei social non ha potuto fare a meno di notare il feeling tra i due. Dopo tanto discutere, il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha deciso di ufficializzare L'articolo

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - IlContiAndrea : La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre… - IlContiAndrea : La giuria di #DragRaceItalia è formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini #PalinsestiDiscovery - FaccendaTamara : RT @NuvoleDiFango: @tommaso_zorzi In bocca al lupo Tommy per questa nuova avventura! ???? Siamo con te, sempre! #TZvip #Truccazzi - FaccendaTamara : RT @Fede80rica: @tommaso_zorzi Prontissimi ???? dajeeee tutta ???? #Truccazzi -