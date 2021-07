Sanità | Speranza | “Vogliamo chiudere la stagione dei tagli”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “ladei” al Servizio sanitario nazionale e “aprire quella degli investimenti”. Così il ministro della Salute Robertoche ha annunciato lo “stanziamento di circa 20 miliardi per il rilancio del Ssn e mld per modernizzare la strumentazione tecnologica degli ospedali con più di 5 anni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

