Romina, sorella del calciatore Sala, tenta il suicidio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Romina Sala, sorella del calciatore Emiliano Sala, scomparso tragicamente in un incidente aereo nel Canale della Manica il 21 gennaio 2019, si trova ricoverata da ieri mattina all’ospedale di Santa Fe e i media argentini parlano di un tentativo di suicidio. Nonostante non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, le condizioni della 29enne sarebbero critiche e su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 luglio 2021)delEmiliano, scomparso tragicamente in un incidente aereo nel Canale della Manica il 21 gennaio 2019, si trova ricoverata da ieri mattina all’ospedale di Santa Fe e i media argentini parlano di untivo di. Nonostante non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, le condizioni della 29enne sarebbero critiche e su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Romina, sorella del calciatore Sala, tenta il suicidio - ETGazzetta : La 'maledizione' dei Sala: la sorella Romina resta in condizioni gravissime - infoitsport : Sala, dramma senza fine: la sorella Romina tenta il suicidio, è grave - infoitsport : Sala, dramma senza fine: la sorella Romina ha tentato il suicidio - infoitsport : Emiliano Sala, la sorella Romina ricoverata in ospedale per un tentativo di suicidio: è grave -