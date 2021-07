Riforme: domani mattina via libera a voto per i 18enni al Senato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - E' stato fissato per domani mattina, alle 11, il voto dell'aula di palazzo Madama al Ddl costituzionale che abbassa a 18 anni la soglia per il voto per il Senato. Le dichiarazioni di voto sono in programma a partire dalle 9,30. Oggi pomeriggio si è svolta invece la discussione generale sul testo. Il provvedimento, in quarta lettura conforme con la Camera, è arrivato alla sua approvazione definitiva ma ha bisogno della maggioranza assoluta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - E' stato fissato per, alle 11, ildell'aula di palazzo Madama al Ddl costituzionale che abbassa a 18 anni la soglia per ilper il. Le dichiarazioni disono in programma a partire dalle 9,30. Oggi pomeriggio si è svolta invece la discussione generale sul testo. Il provvedimento, in quarta lettura conforme con la Camera, è arrivato alla sua approvazione definitiva ma ha bisogno della maggioranza assoluta.

