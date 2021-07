Raffaella Carrà | cosa significa rivedere oggi Carramba che sorpresa!

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La replica del fortunato show ha radunato moltissimi spettatori, incantati dall’illusione di una showgirl sempre eterna e riconoscibile, come se non se ne fosse mai andata dalla vita e dai palinsesti Nelle scorse ore la commozione che ha accolto la notizia della morte diè stata evidente e palpabile. Innumerevoli i racconti, le testimonianze e le riflessioni su quanto sia straordinaria l’eredità di una donna che non è stata solo una showgirl ma anche il simbolo di una certa Italia spensierata, tenace e piena di talento, di rivoluzioni del pensiero e del costume. Ma ancora meglio delle parole, a parlare eloquenti sono state le immagini ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - infoitcultura : Raffaella Carrà, i nipoti e il commovente ricordo: “Ci ha dato il meglio” - infoitcultura : I nipoti di Raffaella Carrà rompono il silenzio tra le lacrime, erano i suoi figli -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

E nemmenoè più con noi (i due noi). Il calcio, con i trionfi di Vicente Del Bosque e quelli globali (ma catalani) di Pep Guardiola, ha tenuto in vita la Spagna mentre tutto crollava, ...I nostri ragazzi hanno anche vinto per, splendida regina della Tv e grande appassionata di football: tifava per la Juventus e per l'Italia. Ed è stato meraviglioso e struggente, ...