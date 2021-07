Quando riaprono le discoteche? Cosa ci vorrà per entrare? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Comitato tecnico-scientifico ha dato il via libera per l’apertura delle discoteche in zona bianca: una riapertura che, tuttavia, dovrà essere subordinata a una serie di regole. Per quanto riguarda una data per la riapertura, questa non è ancora stata resa nota dall’esecutivo: si pensa possa ricadere all’interno dei primi 10 giorni di luglio, in fattispecie il 3 o il 10 luglio. Passando alle regole, le discoteche saranno accessibili solo col green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti). Un accesso possibile grazie a ingressi obbligatoriamente contingentanti all’interno di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Comitato tecnico-scientifico ha dato il via libera per l’apertura dellein zona bianca: una riapertura che, tuttavia, dovrà essere subordinata a una serie di regole. Per quanto riguarda una data per la riapertura, questa non è ancora stata resa nota dall’esecutivo: si pensa possa ricadere all’interno dei primi 10 giorni di luglio, in fattispecie il 3 o il 10 luglio. Passando alle regole, lesaranno accessibili solo col green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti). Un accesso possibile grazie a ingressi obbligatoriamente contingentanti all’interno di ...

Advertising

CorriereCitta : Quando riaprono le discoteche: le ultime novità di luglio 2021, ecco cosa sappiamo - ammaiFiamma : @macosinonVALE @FerAlgaba Palazzo vecchio si visita facilmente perché è abbastanza vario e non è troppo dispersivo… - MamolkcsMamol : Discoteche, sale la rabbia dei gestori. Tutto fermo dopo l'ok del Cts, la colpa è di Roberto Speranza - Il Tempo - Franciscktrue : RT @manusnella: In Inghilterra riaprono. Noi pensiamo a quando chiudere. La scienza non è mai al 100%. Ha quel meraviglioso margine di erro… - salva_savior : @iannetts70 Dopo ferragosto, quando riaprono le scuole. Lì si diffonde meglio. -