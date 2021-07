Prevention Academy. Formazione continua oggi per la salute di domani

Advertising

startup_italia : RT @SanofiIT: Con l'obiettivo di formare trenta professionisti nel campo dell'igiene e della medicina preventiva nasce #PreventionAcademy,… - startup_italia : Al via la Prevention Academy targata Sanofi Pasteur-SDA Bocconi: formerà 30 giovani professionisti nel campo della… - santini_el : RT @SanofiIT: Con l'obiettivo di formare trenta professionisti nel campo dell'igiene e della medicina preventiva nasce #PreventionAcademy,… - MedexTV : Al via la Prevention Academy di Sanofi Pasteur e SDA Bocconi per formare futuri professionisti della prevenzione - CappellaGiusy : RT @mariomerlo72: Il futuro della salute passa dai nuovi professionisti della #prevenzione. Al via la prima #PreventionAcademy, un innovati… -

Il Messaggero

Sanofi Pasteur e SDA Bocconi School of Management danno l'avvio alla Prevention Academy: un nuovo corso di perfezionamento fornirà a 30 giovani professionisti che operano nel campo dell'igiene e della medicina preventiva competenze strategiche su salute e gestione