Olimpiadi Tokyo 2021 | Basket | Riccardo Moraschini | scheda e palmares

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Cento, 8 gennaio 1991 Disciplina:: 1 Supercoppa italiana (2020), 1 Coppa Italia (, in entrambi i casi con Milano) Precedenti alle: Esordiente Obiettivo a: di squadra, fare da mina vagante. Individualmente, dare supporto nei ruoli di play e guardia quando serve far rifiatare gli uomini più quotati. Ha inoltre una dimensione difensiva interessante. Credit: Ciamillo

Nome: Achille Cognome: Polonara Luogo e data di nascita: Ancona, 23 novembre 1991 Disciplina: Basket Palmares: 1 Supercoppa italiana (2015, Reggio Emilia), 1 Campionato spagnolo (2019-2020, Baskonia)