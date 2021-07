Meteo in Campania: le previsioni per mercoledì 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl caldo continua a imperversare su tutta la Campania. Anche in questo mercoledì 7 luglio sole e caldo caratterizzeranno la giornata nei cinque capoluoghi di provincia: effetto dell’ulteriore consolidamento dell’anticiclone subtropicale sull’Italia meridionale. Temperature in rialzo. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi. Le previsioni: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C (dalle ore 14 alle 17), la minima di 19°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl caldo continua a imperversare su tutta la. Anche in questosole e caldo caratterizzeranno la giornata nei cinque capoluoghi di provincia: effetto dell’ulteriore consolidamento dell’anticiclone subtropicale sull’Italia meridionale. Temperature in rialzo. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi. Le: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C (dalle ore 14 alle 17), la minima di 19°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ...

Advertising

infoitinterno : Regione Campania, diramata l'allerta meteo per ondate di calore da mercoledì 7 luglio - infoitinterno : Campania, Protezione Civile lancia l'allerta meteo: in arrivo nuove ondate di calore - antonellaa262 : La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per “ondata di calore” valido a pa… - Scisciano : Campania, Meteo: ondata di calore e afa in arrivo: Napoli, 6 Luglio – La Protezione Civile della Regione Campania h… - bassairpinia : Meteo: La Protezione civile lancia l'allerta: ondate di calore in Campania - -