Ma quanto dura la sistemazione del parco di Colognola? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spett.le Redazione a quanto so la costruzione delle piramidi in Egitto è durata tra i venti e i quarant’anni. Faccio le proporzioni e… i conti non mi tornano! Per la nuova asfaltatura dei sentierini e la sostituzione delle panchine nel parco situato a Colognola tra via Linneo e via Keplero non sono bastati cinque mesi! Un lavoro di estrema semplicità ha reso inagibili i giardini pubblici per tutto questo tempo, proprio in un periodo in cui godere di spazi all’aperto era di estrema importanza in epoca di pandemia. Inizialmente alcuni addetti hanno lavorato, poi lungo intervallo… Si sono rivisti dopo un po’: qualche altro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spett.le Redazione aso la costruzione delle piramidi in Egitto èta tra i venti e i quarant’anni. Faccio le proporzioni e… i conti non mi tornano! Per la nuova asfaltatura dei sentierini e la sostituzione delle panchine nelsituato atra via Linneo e via Keplero non sono bastati cinque mesi! Un lavoro di estrema semplicità ha reso inagibili i giardini pubblici per tutto questo tempo, proprio in un periodo in cui godere di spazi all’aperto era di estrema importanza in epoca di pandemia. Inizialmente alcuni addetti hanno lavorato, poi lungo intervallo… Si sono rivisti dopo un po’: qualche altro ...

arthemysya : RT @MarcelloLyotard: @arthemysya No s'intende che così come non si sa quanto dura l'immunizzazione così non si sa un cazzo di niente di qua… - ElizabethRavag1 : RT @MarcelloLyotard: @arthemysya No s'intende che così come non si sa quanto dura l'immunizzazione così non si sa un cazzo di niente di qua… - MarcelloLyotard : @arthemysya No s'intende che così come non si sa quanto dura l'immunizzazione così non si sa un cazzo di niente di… - Noemi35930783 : RT @nah96nah: Per quanto dura da seguire comunque spero che qualcuno stia registrando sto tizio in modo da mandare tutto a Pier come allega… - rakhmonovatdi : quanto cazzo dura sex life -

Ultime Notizie dalla rete : quanto dura prova muscolare sul ddl Zan ... 'Quella legge dura più di una storia su Instagram, per firmarla ho preso insulti, ho rischiato la ... C'è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendo che è ...

I bulli 'figli della Vicenza bene' ... tuttavia le scorribande della gang stanno mettendo a dura prova la sopportazione del principale ma ... 'Quei bulli, quanto meno alcunidi loro, sono i figli della Vicenza bene. È gente agiata - dice un ...

Ma quanto dura la sistemazione del parco di Colognola? BergamoNews.it UnicoCampania, estensione della durata dei biglietti L'assessorato ai Trasporti e alle Attività produttive della Regione Campania informa che dal 13 giugno prossimo i biglietti orari del sistema regionale integrato dei trasporti “Unicocampania” della fa ...

Southgate: “Eriksen? Duro colpo, ma ha reso più forte i danesi” "Duro colpo per loro, sia per il giocatore che per tutto ciò che è successo. Però hanno risposto in maniera sorprendente a tutto ciò: mi sembra proprio che ci sia un'onda emotiva, una connessione con ...

... 'Quella leggepiù di una storia su Instagram, per firmarla ho preso insulti, ho rischiato la ... C'è tempo per spiegaresei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendo che è ...... tuttavia le scorribande della gang stanno mettendo aprova la sopportazione del principale ma ... 'Quei bulli,meno alcunidi loro, sono i figli della Vicenza bene. È gente agiata - dice un ...L'assessorato ai Trasporti e alle Attività produttive della Regione Campania informa che dal 13 giugno prossimo i biglietti orari del sistema regionale integrato dei trasporti “Unicocampania” della fa ..."Duro colpo per loro, sia per il giocatore che per tutto ciò che è successo. Però hanno risposto in maniera sorprendente a tutto ciò: mi sembra proprio che ci sia un'onda emotiva, una connessione con ...