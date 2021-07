Lupin 3 secondo Omar Sy | “La cagnolina J’accuse avrà più spazio | è una vera diva”

(Di mercoledì 7 luglio 2021)3 è già stato confermato. La terza parte della serie francese, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc, non è ancora in produzione, mail protagonistaSy, gli autori hanno già diverse idee sul seguito. Parlando con Entertainment Weekly, l’attore ha rivelato: “Ne stiamo parlando proprio ora. Abbiamo molte idee e cose che vogliamo fare e dire, ma siamo ancora nel processo di scrittura”. Elaborando un aspetto particolare della terza stagione che i fan possono aspettarsi,Sy ha spiegato che l’amato compagno canino diun ruolo più importante ...

Advertising

123dave_ : @Antopleppla Lui alla fine è Lupin quindi fa vedere come nonostante tutto continuerà scappare dalla polizia e il fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lupin secondo

Sky Tg24

... un ladro gentiluomo che si ispira alle celebri avventure di Arsenio. L'uomo vuole vendicare ... rendendo il suo debutto uno dei più importanti della storia di Netflix,solo a quello di ...... ma questo è un altro discorso), ma ora sta salendo alposto. Un piazzamento importante, dal momento che in classifica ci sono ancora titoli di inizio giugno comee Lucifer , usciti da ...La celebre serie “Lupin” arriverà nuovamente su Netflix e il protagonista sarà ancora una volta Omar Sy. La data di uscita della terza parte non è stata confermata La piattaforma di streaming Netflix ...A poco più di un anno dalla chiusura, Man-Ga torna su Sky come contenitore del nuovo canale Sky Serie (che trovate al numero 112) Man-Ga andrà in onda in vari momenti del giorno, proponendo sempre ser ...