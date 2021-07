LIVE Tour de France, Mont Ventoux in DIRETTA: attaccano Alaphilippe e Martin, difficoltà per Cavendish (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.13 Scollina in vetta Alaphilippe, con lui Daniel Martin e Anthony Perez. Arriva da dietro Pierre Rolland. 13.12 Davanti vanno via Martin e Alaphilippe. In crisi Geraint Thomas. 13.11 Occhio che si stacca Mark Cavendish: la maglia verde in una giornata dura come quella odierna deve resistere contro il tempo massimo. 13.10 Daniel Martin ha raggiunto Alaphilippe, davanti anche Vincenzo Nibali. 13.08 Inizia il secondo GPM di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.13 Scollina in vetta, con lui Daniele Anthony Perez. Arriva da dietro Pierre Rolland. 13.12 Davanti vanno via. In crisi Geraint Thomas. 13.11 Occhio che si stacca Mark: la maglia verde in una giornata dura come quella odierna deve resistere contro il tempo massimo. 13.10 Danielha raggiunto, davanti anche Vincenzo Nibali. 13.08 Inizia il secondo GPM di ...

