La Rai sovranista e grillina è stata un flop | ma l’agonia potrebbe durare fino alle amministrative

(Di mercoledì 7 luglio 2021) D’altronde, Aldo Grasso lo aveva detto bene: «Mi devono ancora spiegare in che modo Foa è diventato presidente della Rai, se non per motivi di imposizione della Lega. In tutti questi anni non l’ho mai sentito fare un discorso degno del ruolo» (intervista a Gabriella Cerami, Huffington Post, 3 maggio 2021). C’è da dubitare, e molto, che la lunga esternazione di Marcello Foa a Repubblica abbia dissipato i dubbi dell’illustre critico televisivo, perché nella paginata a lui dedicata il presidente della Rai appare piuttosto come l’inquilino del piano di sopra che la mattina, in ascensore, si lamenta del cattivo tempo o delle troppe tasse da pagare. La Rai va bene, no scusate, va male, anzi no, ...