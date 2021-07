La capomissione di Ocean Viking | «Persone stremate | domani finisce cibo Serve porto di sbarco»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Luisa Albera parla con la voce rotta dalla stanchezza e più di una sfumatura di preoccupazione. La raggiungiamo con una telefonata via internet, è sul ponte della nave, partita da Marsiglia il 27 giugno scorso e impegnata in sei soccorsi nel Mediterraneo centrale tra il primo e il cinque luglio. A bordo ci sono 572 naufraghi, stremati dalla Libia, dalla navigazione, dal sole. Albera ha inoltrato personalmente quattro richieste di Place of safety (Pos), di un luogo sicuro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.