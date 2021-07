Italia-Spagna, Piquè non ci sta: l’amara polemica sui calci di rigori (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia-Spagna, dopo la sconfitta delle Furie Rosse, Piqué, ha avuto da ridire su Twitter sulla vittoria degli Azzurri Piqué, difensore spagnolo del Barcellona (Getty Images)Nella prima semifinale di EURO 2020, l’Italia ha battuto ai calci di rigore la Spagna dopo che il match era terminato 1-1. Il risultato non è andato troppo giù a Gerard Piqué, il difensore spagnolo del Barcellona che saluto la Nazionale nel 2018. Su Twitter, il difensore, si è espresso in questo modo: “Grande torneo da parte della Spagna. Dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo raggiunto le semifinali ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021), dopo la sconfitta delle Furie Rosse, Piqué, ha avuto da ridire su Twitter sulla vittoria degli Azzurri Piqué, difensore spagnolo del Barcellona (Getty Images)Nella prima semifinale di EURO 2020, l’ha battuto aidi rigore ladopo che il match era terminato 1-1. Il risultato non è andato troppo giù a Gerard Piqué, il difensore spagnolo del Barcellona che saluto la Nazionale nel 2018. Su Twitter, il difensore, si è espresso in questo modo: “Grande torneo da parte della. Dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo raggiunto le semifinali ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - asfcim : RT @90ordnasselA: Bei tempi quando l’Italia intera era indignata per le vittorie dell’Inter contro Sassuolo e Atalanta nonostante un solo 2… - FedericoFerri : RT @SkySport: Giuliani: 'Nazionale un gruppo che condivide un sogno' ? -