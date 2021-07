Giovani travolte e uccise in un campo di mais da un mezzo agricolo | si cercano le persone che erano con loro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli inquirenti ritengono che Hanan e Sara fossero in compagnia di almeno altri due soggetti, che sarebbero fuggiti dal luogo della tragedia. Fissata per oggi l’autopsia sul corpo delle ragazze. Intanto si cerca di capire se è possibile che l’agricoltore non si sia accorto di nulla

