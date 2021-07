Giorgio Gori: “Un sindaco non può essere responsabile di tutto in città” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono stati seicento oggi, 7 luglio, i Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci a Roma. La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, è stata dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i Sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono stati seicento oggi, 7 luglio, i Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci a Roma. La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, è stata dedicata sopratalle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i Sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di ...

