Giappone, il governo proroga l’emergenza nella prefettura di Tokyo: verso limiti più stringenti per il pubblico alle Olimpiadi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo Giapponese si prepara a prorogare – a Tokyo e in tre prefetture confinanti – lo stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 22 agosto, inasprendo le restrizioni già in essere e comprendendo quindi anche i giorni delle Olimpiadi (in programma dal 23 luglio all’8 agosto, dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza sanitaria). La decisione del premier Yoshihide Suga – che dovrebbe essere annunciata giovedì – comporterà ulteriori limiti al numero di spettatori dei Giochi, oltre alla chiusura anticipata di bar e ristoranti e a restrizioni alla vendita di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilse si prepara are – ae in tre prefetture confinanti – lo stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 22 agosto, inasprendo le restrizioni già in essere e comprendendo quindi anche i giorni delle(in programma dal 23 luglio all’8 agosto, dopo il rinvio di un anno a causa delsanitaria). La decisione del premier Yoshihide Suga – che dovrebbe essere annunciata giovedì – comporterà ulteriorial numero di spettatori dei Giochi, oltre alla chiusura anticipata di bar e ristoranti e a restrizioni alla vendita di ...

