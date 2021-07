F1, Lewis Hamilton: “Dobbiamo migliorare, la Red Bull ha accresciuto le prestazioni incredibilmente” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il doppio fine-settimana in Austria non ha riservato troppe soddisfazioni alla Mercedes nel Mondiale 2021 di F1. La Stelle a tre punte ha dovuto fare i conti con il doppio successo dell’olandese Max Verstappen che ha portato a 32 i punti di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton e, nello stesso tempo, la scuderia di Milton Keynes può vantare un margine di 44 lunghezze sui rivali di Brackley. Lewis, da questo punto di vista, confida nella reazione del proprio team, pensando che a Silverstone, suo GP di casa, si possa rispondere alla serie di Verstappen: “Dobbiamo migliorare. Red Bull ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il doppio fine-settimana in Austria non ha riservato troppe soddisfazioni alla Mercedes nel Mondiale 2021 di F1. La Stelle a tre punte ha dovuto fare i conti con il doppio successo dell’olandese Max Verstappen che ha portato a 32 i punti di vantaggio sul britannicoe, nello stesso tempo, la scuderia di Milton Keynes può vantare un margine di 44 lunghezze sui rivali di Brackley., da questo punto di vista, confida nella reazione del proprio team, pensando che a Silverstone, suo GP di casa, si possa rispondere alla serie di Verstappen: “. Redha ...

