Europei, la magia degli azzurri fa miracoli. A Strasburgo l’abbraccio tra il renziano e il grillino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Notti magiche aspettando un gol. La testardaggine degli azzurri ha fatto il miracolo. Non solo calcistico. Tra i politici si improvvisano abbracci impensabili e nascono feeling inaspettati. Tutta l’Italia è incollata davanti alla televisione per la semifinale tra Italia e Spagna. E i politici non fanno eccezione. Strasburgo, il tifo per gli azzurri riunisce gli eurodeputati A Strasburgo la partitissima riunisce gli europarlamentari italiani di ogni colore politico. Che ieri sera si sono ritrovati insieme in un locale ‘rimediato’ a soffrire fino ai calci di rigore. A vincere. A esultare insieme, spalla a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Notti magiche aspettando un gol. La testardaggineha fatto il miracolo. Non solo calcistico. Tra i politici si improvvisano abbracci impensabili e nascono feeling inaspettati. Tutta l’Italia è incollata davanti alla televisione per la semifinale tra Italia e Spagna. E i politici non fanno eccezione., il tifo per gliriunisce gli eurodeputati Ala partitissima riunisce gli europarlamentari italiani di ogni colore politico. Che ieri sera si sono ritrovati insieme in un locale ‘rimediato’ a soffrire fino ai calci di rigore. A vincere. A esultare insieme, spalla a ...

Advertising

SecolodItalia1 : Europei, la magia degli azzurri fa miracoli. A Strasburgo l’abbraccio tra il renziano e il grillino… - IdolsSaveMe_0 : Vorrei soltanto dire che non soltanto i Bts si sono spaccati la schiena per arrivare dove sono. Qui nessuno guadagn… - sportli26181512 : Repubblica Ceca-Danimarca, le pagelle: Vaclik limita i danni, 7,5. Delaney dominante: 7,5: Repubblica Ceca-Danimarc… - AlessandroMort6 : RT @_ThousandN: Remo Freuler: un rosso contro il Real Madrid in Champions, uno contro la Spagna agli europei, in Italia lui e l'amico de Ro… - kal_1979 : RT @_ThousandN: Remo Freuler: un rosso contro il Real Madrid in Champions, uno contro la Spagna agli europei, in Italia lui e l'amico de Ro… -