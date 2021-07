Clamoroso a Wimbledon | Federer eliminato | Hurkacz in semifinale

Advertising

sportli26181512 : Clamoroso a Wimbledon, Federer eliminato in tre set dal polacco Hurkacz: Finisce ai quarti di finali il cammino di… - ellepereffe : Non vorrei passasse inosservata la prestazione di Hurkacz nel parlare di quella di Federer. Sembrava essersi un po'… - Cafeponci : RT @GiusvaPulejo: Attenzione a quello che sta succedendo sul Centrale di #Wimbledon perché se #Berrettini dovesse vincere oggi, sfiderà in… - GiusvaPulejo : Attenzione a quello che sta succedendo sul Centrale di #Wimbledon perché se #Berrettini dovesse vincere oggi, sfide… - Eurosport_IT : Dopo il ko clamoroso di Tsitsipas al 1° turno, cade anche Rublev: Djokovic vede la finale ???????? #EurosportTENNIS |… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Wimbledon

LONDRA (Regno Unito) - Si ferma ai quarti di finale il cammino di Roger Federer a: il tennista svizzero subisce un sonoro 3 - 0 (6 - 3, 7 - 6, 6 - 0) dal polacco Hurkacz che si guadagna la semifinale del torneo londinese. Hurkacz gioca con aggressività e precisione già ...In realtà l'atleta ligure paga il blackoutdel terzo parziale prima di chiudere (6 - 3/6 -... Partita serale da applausi per l'ex vincitore diMurray , fuori dal giro che conta da ...Novak Djokovic ha ben presente la strada da percorrere per arrivare a un Grande Slam che avrebbe del clamoroso, nonostante l’innegabile forza del serbo. Nei quarti di finale di Wimbledon Marton ...Novak Djokovic ha ben presente la strada da percorrere per arrivare a un Grande Slam che avrebbe del clamoroso, nonostante l’innegabile forza del serbo. Nei quarti di finale di Wimbledon Marton ...