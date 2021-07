Barbara Boncompagni: “Raffaella è andata via in punta di piedi” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La figlia di Gianni ha parlato della Regina della Tv Barbara Boncompagni, figlia di Gianni, aveva solo 5 anni quando Raffaella Carrà entrò nella sua vita e andrò a convivere con il padre. Di quel rapporto nato con la signora della tv ne ha parlato in una intervista a “Corriere Della Sera”, a pochi giorni dalla scomparsa della Carrà. “Me la ricordo come Mary Poppins, Dentro casa un ciclone. Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre”. Per 11 anni i due sono stati insieme e Raffaella ha sempre aiutato Barbara: “Sin da ragazzina mi portava con lei in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) La figlia di Gianni ha parlato della Regina della Tv, figlia di Gianni, aveva solo 5 anni quandoCarrà entrò nella sua vita e andrò a convivere con il padre. Di quel rapporto nato con la signora della tv ne ha parlato in una intervista a “Corriere Della Sera”, a pochi giorni dalla scomparsa della Carrà. “Me la ricordo come Mary Poppins, Dentro casa un ciclone. Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre”. Per 11 anni i due sono stati insieme eha sempre aiutato: “Sin da ragazzina mi portava con lei in ...

