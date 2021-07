Alessio muore a 19 anni dopo i festeggiamenti per l’Italia. Uno schianto fatale (Di mercoledì 7 luglio 2021) La tragedia è avvenuta a Sassari, luogo in cui il 19enne Alessio Murgia è morto in uno schianto. L’impatto violentissimo è avvenuto tra l’auto su cui viaggiava e altri veicoli in sosta. Il giovane era di ritorno a casa propria dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale degli Europei di calcio. Alessio stava rientrando a casa dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, ma quel tragitto gli è stato fatale. Non è il primo accadimento tragico risalente alla nottata di ieri, tra il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) La tragedia è avvenuta a Sassari, luogo in cui il 19enneMurgia è morto in uno. L’impatto violentissimo è avvenuto tra l’auto su cui viaggiava e altri veicoli in sosta. Il giovane era di ritorno a casa propriaper la vittoria delsulla Spagna nella semifinale degli Europei di calcio.stava rientrando a casaper la vittoria del, ma quel tragitto gli è stato. Non è il primo accadimento tragico risalente alla nottata di ieri, tra il ...

Advertising

cronaca_news : Incidente a Sassari: Alessio Murgia muore dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia - PalermoToday : Lo schianto dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia: muore ragazzo di 19 anni, tre feriti… - Ariel48536344 : RT @SardiniaPost: I festeggiamenti per la partita della nazionale di calcio agli Europei, poi lo schianto. Un ragazzo di 19 anni, Alessio M… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: I festeggiamenti per la partita della nazionale di calcio agli Europei, poi lo schianto. Un ragazzo di 19 anni, Alessio M… -