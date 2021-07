Vaccini | Figliuolo conferma | entro settembre immunità dell’80% Il video

Advertising

Agenzia_Ansa : Figliuolo: 'Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, so… - fattoquotidiano : Dopo la fallita “spallata” e la frenata dei vaccini, Figliuolo estrae l’arma segreta: “Santa Rita ci farà uscire da… - FrancescoBonif1 : I 5 stelle stanno implodendo, al Governo c’è Mario Draghi e i vaccini sono gestiti alla grande dal Generale Figliuo… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Le regioni lamentano ritardi nelle consegne, ma il commissario Figliuolo rassicura: le dosi disponibili permettono di mant… - ilfoglio_it : Le regioni lamentano ritardi nelle consegne, ma il commissario Figliuolo rassicura: le dosi disponibili permettono… -

Lazio la 'prima regione per' 'Nel Lazio possiamo essere orgogliosi: siamo la prima regione italiana per ie il generaleci ha fatto i complimenti per il 92 per cento dei ...06 lug 10:09, Bonaccini a Tgcom24: "Piccolo rallentamento ma si recupera" Sul fronte della ... molto meglio e questo grazie anche al grande lavoro del commissario. C'è stato un ...siamo la prima regione italiana per i vaccini e il generale Figliuolo ci ha fatto i complimenti per il 92 per cento dei vaccinati sugli over 80». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola ...Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "Noi dobbiamo arrivare entro fine settembre ad avere l'80% della platea dei vaccinabili vaccinati". Lo ha affermato il commiss ...