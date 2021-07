Una cometa gigante si sta avvicinando al Sole

(Di martedì 6 luglio 2021) Una- l'oggetto C/2014 UN271 - proveniente dai confini più remoti del Sistema Solare si staal. Gli astronomi americani che la hanno avvistata hanno scoperto un nucleo ghiacciato a 3 miliardi di chilometri di distanza proveniente dalla Nuvola di Oort. La nuvola di Oort è un po' come il congelatore del Sistema Solare: è unsco serbatoio di trilioni di oggetti ghiacciati che orbitano a grandi distanze, in una zona dove ilè poco piu' di una stella un po' più luminosa delle altre in il cielo.La nuvola forma così una sorta di involucro molto grande, ...

