Trovato uomo senza vita su una barca a San Felice Circeo (Di martedì 6 luglio 2021) Trovato uomo senza vita su una barca a San Felice: probabilmente stroncato da un malore. L’allarme dato da un pescatore che aveva notato l’imbarcazione incagliata sugli scogli. Inutili i soccorsi del 118 E’ stato riTrovato senza vita sulla propria barca incagliata sugli scogli con i motori ancora accessi, un uomo di 74 anni di San Felice Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021)su unaa San: probabilmente stroncato da un malore. L’allarme dato da un pescatore che aveva notato l’imzione incagliata sugli scogli. Inutili i soccorsi del 118 E’ stato risulla propriaincagliata sugli scogli con i motori ancora accessi, undi 74 anni di San

Advertising

Pier_evola : RT @sergiodesiena: Sfogliando sul web ho trovato questa notizia, sicuramente vecchia... Ma molto bella e piena d'amore ?? Quest'uomo fa… - 1862gigi : RT @sergiodesiena: Sfogliando sul web ho trovato questa notizia, sicuramente vecchia... Ma molto bella e piena d'amore ?? Quest'uomo fa… - sa_ambro : RT @sergiodesiena: Sfogliando sul web ho trovato questa notizia, sicuramente vecchia... Ma molto bella e piena d'amore ?? Quest'uomo fa… - Moneymaker98000 : RT @sergiodesiena: Sfogliando sul web ho trovato questa notizia, sicuramente vecchia... Ma molto bella e piena d'amore ?? Quest'uomo fa… - midnightmgdr : @aizawatmgdr rimetterli ben in riga in tal caso. Aveva trovato in quel momento un bel vestito che avrebbe potuto in… -