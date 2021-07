Temptation Island, dopo le critiche di Giorgia Soleri Selvaggia Lucarelli spiega perché invece ritiene interessante il format (Di martedì 6 luglio 2021) Pochi giorni fa Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è scagliata sui social contro Temptation Island. La ragazza ha infatti criticato la trasmissione per i messaggi sbagliati che tenderebbe a infondere: Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Persone che arrivano a manipolare tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo sia normale. Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo. invece va in onda in prima serata. Mi vengono i brividi pensando a chi, guardando questi programmi senza gli strumenti per ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 luglio 2021) Pochi giorni fa, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è scagliata sui social contro. La ragazza ha infatti criticato la trasmissione per i messaggi sbagliati che tenderebbe a infondere: Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Persone che arrivano a manipolare tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo sia normale. Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo.va in onda in prima serata. Mi vengono i brividi pensando a chi, guardando questi programmi senza gli strumenti per ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island 2021, Alessio Tanoni in lacrime per i video hot sul telefono di Natascia Zagato Alessio Tanoni e Natascia Zagato sono entrati in crisi perché lei conservava dei video hot sul telefonino: nella seconda puntata di Temptation Island 2021 la ragazza ha rivelato di avere video porno sul cellulare e che la cosa ha fatto infuriare il fidanzato Natascia e Alessio convivono da circa un anno a casa della ragazza, lei ...

Filippo Bisciglia bastona Valentina e Tommaso a Temptation Island/ Compagna o mamma? Filippo Bisciglia si emoziona nel raccontare le storie delle coppie di Temptation Island 2021, ma non perde occasione per bacchettare i protagonisti quando seve ed è quello che è accaduto durante la seconda puntata del programma dell'amore nel corso della quale c'è stato ...

«Temptation Island 2021»: il toy boy alza la cresta (ma dura poco) Vanity Fair Italia Temptation Island, Valentina Nulli Augusti ieri e oggi: com’era la fidanzata di Tommaso Valentina Nulli Augusti ha conquistato il pubblico di Temptation Island grazie alla sua bellezza. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Temptation Island, Guenda Goria punta il dito: “C’è lo psicanalista” La seconda puntata di Temptation Island ha fatto molto discutere. Anche Genda Goria l'ha seguita e ha dato la sua opinione su un personaggio in particolare.

