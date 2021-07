Temptation Island 2021 | Tommaso e Valentina lasciano il reality | ecco com’è finito il falò di confronto

(Di martedì 6 luglio 2021) La seconda puntata diha subito segnato la fine dell’esperienza di una delle sei coppie protagoniste di questa edizione deldi Canale Cinque. La coppia in questione è quella formata da: lui 21 anni, da poco uscito dalle superiori e con il sogno di diventare istruttore di snowboard; lei 40 anni, separata e impiegata a tempo pieno come hostess. I due sono arrivati adopo aver maturato una convivenza di due anni oltre ad aver maturato anche l’eccessiva gelosia di ...

2021, Tommaso tradisce Valentina con Giulia:'Ci siamo baciati'. Il video sciocca tutti . Il colpo di scena durante la seconda puntata che stiamo seguendo in diretta su . Lo studente ...Valentina è certa che quella di Tommaso con la tentatrice Giulia sia solo una ripicca. Nella seconda puntata di2021, dopo aver visto le immagini della sua fidanzata che, semplicemente, socializza con gli altri, perde le staffe e arriva anche ad insultarla. Poi però, poco dopo, attua quella ...Le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island del 12 luglio: dopo la rottura tra Tommaso e Valentina, problemi anche per Claudia e Ste ...Il prossimo appuntamento con il viaggio nei sentimenti è per lunedì 12 luglio 2021: cosa succederà alle coppie ...