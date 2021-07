Speranza: “Contagi risalgono nonostante le vaccinazioni”. I dati di oggi (Di martedì 6 luglio 2021) La risalita dei Contagi preoccupa il ministro della Salute Speranza. La pandemia non è ancora giunta alla fine di un ciclo e per questo lo stesso ministro ha spiegato come mantenere alta l’attenzione sia importante. In Italia 907 nuovi Contagi su 192.424 tamponi, 24 i morti. A member of the nursing staff prepares the COVID-19 vaccine for injection inside of Amazon Headquarter entrance on June 03, 2021 in Torrazza Piemonte near Turin, Italy. Amazon Italy rolls out an on-site vaccine site for its employees. as Italy steps up next wave of vaccine campaigns. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Il ministro Speranza ha parlato ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021) La risalita deipreoccupa il ministro della Salute. La pandemia non è ancora giunta alla fine di un ciclo e per questo lo stesso ministro ha spiegato come mantenere alta l’attenzione sia importante. In Italia 907 nuovisu 192.424 tamponi, 24 i morti. A member of the nursing staff prepares the COVID-19 vaccine for injection inside of Amazon Headquarter entrance on June 03, 2021 in Torrazza Piemonte near Turin, Italy. Amazon Italy rolls out an on-site vaccine site for its employees. as Italy steps up next wave of vaccine campaigns. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Il ministroha parlato ...

