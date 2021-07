Sirene di mercato dall'Inghilterra per Kessié: rinnovo a rischio per il perno del Milan? (Di martedì 6 luglio 2021) Il giocatore è richiestissimo in Inghilterra: il rinnovo di contratto con il Milan rischia di saltare? Leggi su 90min (Di martedì 6 luglio 2021) Il giocatore è richiestissimo in: ildi contratto con ilrischia di saltare?

Ultime Notizie dalla rete : Sirene mercato Napoli, a sorpresa potrebbe essere sacrificato Zielinski Sirene dalla Premier Nel frattempo la musica nel mondo del calcio è cambiata a causa di una ... come appunto Fabian Ruiz o Kalidou Koulibaly , ma mai come quest'anno il mercato lo faranno le proposte ...

Palermo, per Giacomo Filippi sarà allestita una squadra su misura Anche in proiezione mercato l'ex vice dice la sua. Massolo , che sarà il secondo di Pelagotti , è ... Attenzione però alle sirene della Serie B. Così come per Bombagi con il Catanzaro che appare in pole ...

Sirene di mercato dall'Inghilterra per Kessié: rinnovo a rischio per il perno del Milan? Futuro al Milan tutt'altro che al sicuro per Franck Kessié. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione in merito al rinnovo di contratto dell'ivoriano che a dis ...

Calciomercato faraonico con l'obiettivo Champions: il PSG costruisce un Dream Team Il Paris Saint-Germain continua a investire pesantemente sul mercato per costruire una squadra da sogno: l'obiettivo è vincere la Champions League.

