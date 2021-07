Se ora il referendum fa “concorrenza” alle leggi di Cartabia (Di martedì 6 luglio 2021) Il sostegno di Fratelli d’Italia a quattro dei sei referendum sulla giustizia promossi da Lega e radicali aggiunge una pedina importante nello scacchiere politico-giudiziario che coinvolge governo, Parlamento e partiti. La presidente di Fd’I, Giorgia Meloni, ha dato il proprio avallo ai quesiti su Csm, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati e voto degli avvocati nei Consigli giudiziari, mentre si è detta contraria a quelli su custodia cautelare e abrogazione della legge Severino, ritenuti «figli più della legittima cultura radicale che della destra nazionale». In particolare, secondo Meloni «la proposta referendaria sulla carcerazione ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Il sostegno di Fratelli d’Italia a quattro dei seisulla giustizia promossi da Lega e radicali aggiunge una pedina importante nello scacchiere politico-giudiziario che coinvolge governo, Parlamento e partiti. La presidente di Fd’I, Giorgia Meloni, ha dato il proprio avallo ai quesiti su Csm, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati e voto degli avvocati nei Consigli giudiziari, mentre si è detta contraria a quelli su custodia cautelare e abrogazione della legge Severino, ritenuti «figli più della legittima cultura radicale che della destra nazionale». In particolare, secondo Meloni «la proposta referendaria sulla carcerazione ...

Advertising

Paola06102138 : RT @ArturoP66023286: Al Mattarella che ha detto a Macron che in Italia nessuno si sogna di chiudere le porte dell'Africa gli chiediamo in b… - xenonian1 : RT @ArturoP66023286: Al Mattarella che ha detto a Macron che in Italia nessuno si sogna di chiudere le porte dell'Africa gli chiediamo in b… - RenzoCianchetti : RT @ArturoP66023286: Al Mattarella che ha detto a Macron che in Italia nessuno si sogna di chiudere le porte dell'Africa gli chiediamo in b… - gabrielepx : @matteorenzi Le politica è una cosa seria, disse colui che si rimangia la parola a ogni pie sospinto, che ha fatto… - Gaiagioialiber1 : RT @ArturoP66023286: Al Mattarella che ha detto a Macron che in Italia nessuno si sogna di chiudere le porte dell'Africa gli chiediamo in b… -