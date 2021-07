PSG | il messaggio “sfacciato” di Al Khelaifi dopo l’acquisto di Hakimi

(Di martedì 6 luglio 2021) Il Psg ha annunciatodi Achrafdall’Inter, realizzando l’ennesimo colpo di questa fase iniziale di calciomercatouna stagione avara di soddisfazione il Psg dello sceicco Alha rilanciato alla grande le proprie ambizioni ed ha sbaragliato la concorrenza annunciando in queste oredi Achrafdall’Inter, giocatore arrivato per una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

QuintoFabioMas5 : @granatiere1906 I gobbi prendono tempo...Mendel non perde tempo....messaggio subliminale ai gobbi....io resto e voi… - Giusepp00699032 : Cari giornalisti della @Gazzetta_it ve lo ha detto lo stesso Jorge Mendes che il rinnovo nn è sul tavolo e che l’u… - barman_73 : RT @dayfootball1981: #Sancho #ManchesterUnited Se la notizia fosse confermata,Sancho dovrebbe prendere la maglia numero 7.Questo sarebbe un… - dayfootball1981 : #Sancho #ManchesterUnited Se la notizia fosse confermata,Sancho dovrebbe prendere la maglia numero 7.Questo sarebbe… - DiInterista : @constantinesimo Tavecchio ha lasciato la sua impronta alla Figc Ogbonna fa una stagione top al West Ham A casa Kea… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG messaggio

Achraf Hakimi, da poco approdato al, saluta l'Inter con un lungoaffidato ai suoi canali Instagram: 'Prima di arrivare non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell'...Achraf Hakimi ha salutato l'Inter con unpostato su Instagram: 'È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo ... le parole dell'esterno marocchino, ufficializzato dal. ...Il tanto atteso annuncio è arrivato: Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG: "Grande opportunità, non vedo l'ora di iniziare".Achraf Hakimi ha salutato l’Inter con un messaggio postato su Instagram: “È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell’Inter. È s ...