Nuoto, Benedetta Pilato: “Non vedo l’ora di andare a Tokyo, c’è un po’ di tensione” (Di martedì 6 luglio 2021) Benedetta Pilato firma anche il pomeriggio della prima giornata degli Europei juniores 2021 di Nuoto a Roma. La tarantina, dopo aver siglato il miglior crono delle batterie nei 50 rana, si è ripetuta su un tempo “normale” per lei di 29?98 nelle semifinali dopo che al mattino aveva nuotato un riscontro da 29?75. Pilato, già proiettata alle Olimpiadi di Tokyo nella doppia distanza, affronta queste gare nel pieno di un mese importante che dovrà portarla al massimo della condizione in Giappone. Ecco che in questa chiave va letta la prestazione sempre di altissimo livello, ma distante dal record del mondo che ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)firma anche il pomeriggio della prima giornata degli Europei juniores 2021 dia Roma. La tarantina, dopo aver siglato il miglior crono delle batterie nei 50 rana, si è ripetuta su un tempo “normale” per lei di 29?98 nelle semifinali dopo che al mattino aveva nuotato un riscontro da 29?75., già proiettata alle Olimpiadi dinella doppia distanza, affronta queste gare nel pieno di un mese importante che dovrà portarla al massimo della condizione in Giappone. Ecco che in questa chiave va letta la prestazione sempre di altissimo livello, ma distante dal record del mondo che ...

