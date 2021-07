Nintendo annuncia un nuovo modello di Switch in arrivo!

Advertising

Mobileblogger2 : Nintendo annuncia la nuova Switch con display OLED - YolBlog : NINTENDO – annuncia Nintendo Switch modello OLED con un vivace schermo OLED da 7 pollici #NintendoSwitch - PopspaceI : Nintendo annuncia oggi un nuovo modello di Switch con un display OLED 720p da 7 pollici più grande. Mentre le voci… - gigibeltrame : Nintendo annuncia la nuova Switch con schermo OLED #digilosofia - blevssed : ma nintendo annuncia la nuova switch così a cazzo ok -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo annuncia

Nell'attesa di nuovi dettagli si ricorda infine che recentemente su PS4,Switch e PC ( Steam ) è stata pubblicata una versione aggiornata di Legend of Mana che comprende sfondi ridisegnati, ...Thatgamecompany, lo studio che ha creato giochi acclamati dalla critica come Journey e Flower,oggi che Sky Children of the Light è disponibile suSwitch in Europa. Il titolo è un free - to - play che presenta funzionalità cross - play, con gli appassionati che potranno così ...Nintendo Switch Pro non avrà specifiche tecniche rinnovate. Nintendo ha annunciato oggi pomeriggio il modello OLED di Nintendo Switch ed ha pubblicato poco dopo la lista delle specifiche tecniche uffi ...Nintendo ha confermato che Nintendo Switch OLED non avrà una nuova CPU o più memoria volatile rispetto agli altri modelli già sul mercato.. Nintendo ha confermato ai microfoni di The Verge che ...